Путин заявил об адаптации экономики России к внешним шокам

Российская экономика способна справляться с «внешними шоками», заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Наша экономика, это я могу совершенно с полной ответственностью заявить, адаптировалась к внешним шокам», — сказал президент.

Путин также добавил, что российский рубль стал более устойчивым, в том числе в связи с возможными колебаниями цен на энергоносители. «Происходит определенное отстегивание нашей экономики и национальной валюты от мировых рынков нефти», — отметил президент.

Согласно ежегодному докладу Международного валютного фонда (МВФ), опубликованному в августе, ежегодный отрицательный эффект санкций на рост российского ВВП в период с 2014 по 2018 год составил в среднем 0,2 п.п. В частности, негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п. К тому же меньшее влияние на рост ВВП оказали жесткая бюджетная политика (минус 0,1 п.п.) и сдерживающая денежно-кредитная политика России (минус 0,2 п.п.). Как отметили эксперты МВФ, все эти факторы в совокупности (санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика) отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики.