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Путин заявил об адаптации экономики России к внешним шокам

Российская экономика способна справляться с «внешними шоками», заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Наша экономика, это я могу совершенно с полной ответственностью заявить, адаптировалась к внешним шокам», — сказал президент.

Путин также добавил, что российский рубль стал более устойчивым, в том числе в связи с возможными колебаниями цен на энергоносители. «Происходит определенное отстегивание нашей экономики и национальной валюты от мировых рынков нефти», — отметил президент.

«Я видел боль»: плакаты журналистов на большой пресс-конференции Путина
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Согласно ежегодному докладу Международного валютного фонда (МВФ), опубликованному в августе, ежегодный отрицательный эффект санкций на рост российского ВВП в период с 2014 по 2018 год составил в среднем 0,2 п.п. В частности, негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п. К тому же меньшее влияние на рост ВВП оказали жесткая бюджетная политика (минус 0,1 п.п.) и сдерживающая денежно-кредитная политика России (минус 0,2 п.п.). Как отметили эксперты МВФ, все эти факторы в совокупности (санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика) отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики.

Всемирный банк назвал главные риски для экономики России
Экономика

По прогнозам Всемирного банка, рост российского ВВП в 2019 году должен составить 1,2%, в 2020 году — 1,6%, а в 2021 году — 1,8%. При этом эксперты отмечают, что несмотря на разгон российской экономики в третьем квартале 2019 года (до 1,7% год к году), под влиянием глобальных и внутренних факторов произойдет ее замедление относительно 2018 года. Факторами, которые могут оказать негативное влияние на рост ВВП, в том числе являются возможные дополнительны санкции против России, инвестиции во внутренние проекты средств Фонда национального благосостояния, которые могут сделать экономику более зависимой от цен на нефть и повысить инфляционные риски, сокращение прямых иностранных инвестиций, а также низкие пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах, которые являются источниками долгосрочного финансирования для экономики страны.

Теги: Владимир Путин, российская экономика, укрепление рубля
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