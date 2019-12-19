СК возбудил дело против бросившего дочь на улице мужчины из-под Вологды

Следственный комитет открыл уголовное дело против мужчины, который оставил свою годовалую дочь на улице в Вологодской области, сообщает Следственное управление СК по области.

16 декабря местный житель обнаружил девочку в возрасте 1 года 5 месяцев, лежащую около железнодорожных путей в районе моста через реку Сухону в городе Соколе. Он сообщил о произошедшем в полицию, и ребенка доставили в больницу.

Следствие полагает, что девочку оставил на улице 32-летний отец. Сообщается, что он проживал отдельно от дочери и 16 декабря попросил у матери разрешения взять ребенка в гости.

Перед его уходом родители девочки выпили алкоголь, и мужчина в состоянии опьянения оставил дочь на улице одну по дороге домой. Против него возбуждено дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).