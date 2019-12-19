Белый дом прислал сенаторам открытки к Рождеству и письма по импичменту

Белый дом прислал сенаторам открытки к Рождеству и письма по импичменту

Белый дом разослал членам Палаты представителей рождественские открытки вместе с возражением против начала процедуры импичмента. Об этом сообщает издание The Hill.

Фотографию открытки и соответствующего письма разместил у себя в Twitter сенатор от Демократической партии Крис Мерфи.



О том, что посылки были «причудливо доставлены вместе» также написал член Палаты представителей Ричард Блументал.

17 декабря президент США Дональд Трамп отправил шестистраничное письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором призвал ее прекратить процедуру импичмента и обвинил демократов в «беспрецедентном и неконституционном злоупотреблении властью». Позднее 18 декабря нижняя палата конгресса поддержала обвинения, выдвинутые в адрес президента.

Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.