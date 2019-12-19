Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 62,58 (+0,05) Quote, 18 дек, 13:19
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 69,69 (+0,01) Quote, 18 дек, 13:19
В Белом доме пообещали восстановления порядка в стране при помощи Сената Политика, 05:05 Трамп назвал свой импичмент «самоубийством демократов» Политика, 04:57 В Хабаровске эвакуировали 47 детсадов из-за угрозы минирования Общество, 04:28 Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа Политика, 04:24 Киев назвал желающие стать участниками «нормандского формата» страны Политика, 04:16 Полиция расследует незаконное проникновение в частный клуб Трампа Общество, 03:53 В Сенате США призвали наказать Россию из-за религиозных свобод в Донбассе Политика, 03:26 Моралес назвал «несправедливым и незаконным» ордер на его арест Политика, 03:23 США сняли санкции против латвийского порта Политика, 02:49 Генассамблея ООН приняла резолюцию о своевременной выдаче виз США Общество, 02:46 В WADA предложили пересмотреть дела оправданных спортсменов из России Спорт, 02:10 СМИ узнали о 46 пострадавших в стычках после матча «Барселоны» и «Реала» Общество, 01:57 «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка английской лиги Спорт, 01:42 ОБСЕ сообщила о начале обсуждения новых мест разведения сил в Донбассе Политика, 01:31
Политика ,  
0 
Киев назвал желающие стать участниками «нормандского формата» страны

Намерение присоединиться к «нормандскому формату» выказывают Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и Польша. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко телеканалу «Украина 24».

Также интерес изъявляют представители Европейской комиссии, добавил украинского глава МИД.

При этом Пристайко предположил, что Россия не согласится на включение этих участников в «нормандский формат».

9 декабря в Париже прошел саммит «нормандской четверки». Стороны договорились о обмене пленных по формуле «всех на всех» до конца года, а также «разблокировали» газовый вопрос. По итогам переговоров стороны подписали документ по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.Во время саммита президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский переговорили с глазу на глаз. Следующая встреча стран должна пройти в марте следующего года.
 

Теги: Киев, Украина, Донбасс
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
ОБСЕ сообщила о начале обсуждения новых мест разведения сил в Донбассе
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева обсуждать полное разведение сил в Донбассе
Общество
Донбасс и Киев провалили переговоры о новом обмене пленными
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter