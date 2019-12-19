Киев назвал желающие стать участниками «нормандского формата» страны

Намерение присоединиться к «нормандскому формату» выказывают Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и Польша. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко телеканалу «Украина 24».

Также интерес изъявляют представители Европейской комиссии, добавил украинского глава МИД.

При этом Пристайко предположил, что Россия не согласится на включение этих участников в «нормандский формат».

9 декабря в Париже прошел саммит «нормандской четверки». Стороны договорились о обмене пленных по формуле «всех на всех» до конца года, а также «разблокировали» газовый вопрос. По итогам переговоров стороны подписали документ по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.Во время саммита президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский переговорили с глазу на глаз. Следующая встреча стран должна пройти в марте следующего года.

