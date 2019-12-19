СМИ узнали о 46 пострадавших в стычках после матча «Барселоны» и «Реала»

СМИ узнали о 46 пострадавших в стычках после матча «Барселоны» и «Реала»

В результате общественных беспорядков, устроенных возле стадиона «Камп Ноу», где прошел матч испанских футбольных клубов «Барселона» и «Реал Мадрид», пострадали 46 человек. Об этом пишет El Periоdico.

Также сообщается, что полиция арестовала девять участников акции.

Сторонники независимости Каталонии начали демонстрацию еще во время матча Многие из протестующих несли флаги в поддержку независимости региона. Возле стадиона были установлены баррикады из мусорных контейнеров.

В октябре в Барселоне прошли манифестации в поддержку лидеров сторонников независимости Каталонии, которых суд лишил свободы на длительный срок. Их обвинили в организации референдума 2017 году. Тогда за выход Каталонии из состава Испании проголосовало большинство жителей региона. 27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости. В Мадриде не признали итоги референдума, а организаторов привлекли к ответственности.



