Украинскую армию научат вести бои в городах с шахтами

В Львовской области начали строить учебный комплекс, на котором украинских военных будут учить вести бой в городских условиях, сообщает издание «АрмiяInform» со ссылкой на заместителя начальника управления боевой подготовки главного управления подготовки ВСУ Владислав Пономарев. По его словам, в минимальном объеме город-полигон уже создан, а обучаться там будут от 8 до 12 батальонно-тактических групп.

По словам Пономарева, на обучение каждого подразделения потребуется две недели, а учиться воевать в городах будет каждая бригада, которая прибывает на восстановление боеспособности.

Представитель ВСУ отметил, что начальник Генерального штаба уже согласовал дальнейшее финансирование учебного комплекса. По его словам, сейчас это больше похоже на поселок городского типа, а в будущем «это будет полноценный город со всеми объектами: шахтой, торговым центром, гостиницей, СТО, банком».

Отработка военных действий в городских условий входит в программу обучения в различных странах мира. Например, в начале ноября такие учения прошли в Краснодарском крае. Как сообщало Министерство обороны России, на расположенном там полигоне тактические приемы в условиях ведения боя в населенном пункте отрабатывали военные полицейские. В частности, речь шла о захвате зданий, занятых условными «террористами».