Врачи ответили на данные о снижении риска развития рака при похудении

Врачи ответили на данные о снижении риска развития рака при похудении

Потеря веса и снижение риска заболевания раком молочной железы не взаимосвязаны, сообщил РБК хирург-онколог, радиолог Скандинавского центра здоровья Андрей Коржиков.

«У худых женщин очень часто встречается рак молочной железы. Причем он молодеет, возникает у молодых стройных женщин. Более того, похудание может свидетельствовать о наличии рака», — пояснил он.

По мнению главного врача-онколога Европейской клиники хирургии и онкологии Андрея Пылева, риск развития рака молочной железы повышен у полных людей с определенным гормональным дисбалансом.

«В первую очередь, речь идет о женщинах. У мужчин бывает рак грудной железы, и эта опухоль тоже ассоциирована с определенным гормональным сбоем, но там чуть-чуть другие механизмы», — сообщил он.

Ранее портал EurekAlert!, запущенный Американской ассоциацией содействия развитию науки, опубликовал результаты исследования Американского онкологического общества. Они показали, что потеря лишнего веса снижает вероятность развития рака молочной железы Ученые проанализировали данные о 180 тыс. женщин в возрасте 50 лет и старше. По их мнению, женщины, потерявшие в весе 2–4,5 кг, заболевали раком на 13% реже, а потерявшие более 9 кг — на 26%.