Роскачество дало рекомендации по безопасной эксплуатации камер наблюдения

Беспроводные IP-камеры, которые применяются дома, в кафе и других общественных местах, могут быть взломаны злоумышленниками для получения конфиденциальных данных. Об этом говорится в исследовании Роскачества.

В организации выяснили, что камеры имеют множество уязвимостей, как и другие устройства, подключающиеся к Сети, — «умные» холодильники, кофеварки. Специалисты Роскачества сообщают о множестве случаев, когда личные данные попадали в руки хакеров из-за взломанных Wi-Fi-камер.

Уязвимость беспроводных камер связана с качеством программного обеспечения, на котором экономят производители, и с отсутствием шифрования данных. Кроме того, камеры часто управляются с учетных записей для разработчиков, которые используют стандартные логины и пароли.

Нередко владельцы камер сами не меняют данные для подключения к камере, оставляя пароли «по умолчанию» и тем самым упрощая доступ к ней.

Чтобы снизить риск взлома IP-камер в Роскачестве советуют не экономить на них и покупать камеры с шифрованием данных. Стоит обратить внимание на сайты производителей — важно, чтобы модель камеры поддерживалась в настоящий момент. Страница, на которую транслируется запись с камеры, должна быть защищена протоколом «https» — он подтверждается символом замка в адресной строке браузера.