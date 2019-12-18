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В США заявили о проблемах с финансированием для участия в «Экспо-2020»

Из-за нерешенных вопросов с финансированием Соединенные Штаты могут отказаться от участия в международной выставке «Экспо-2020», которая пройдет в Дубае в октябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

По словам представителя ведомства Моргана Ортэгуса, комитет по ассигнованиям палаты представителей американского конгресса не включил в закон об ассигнованиях предложение, которое позволит использовать средства для участия в выставке.

«Это упущенная возможность для Соединенных Штатов. Всемирные выставки «Экспо» являются одним из наиболее экономически эффективных и критически важных дипломатических инструментов для привлечения мировой аудитории к американскому видению свободы, инноваций и процветания, особенно в эпоху возобновления конкуренции великих держав», — говорится в сообщении.

Ортэгус заявил, что проблемы с финансированием могут сорвать участие в дубайской выставке Миннеаполиса и Хьюстона, которые подали заявки. Пресс-секретарь Госдепартамента отметил, что выставка могла бы привлечь миллионы посетителей, миллиарды доходов и помочь создать десятки тысяч рабочих мест.

«Экспо» — крупнейшая всемирная выставка. Первая была проведена в 1981 году в Лондоне. Выставки длятся от трех до шести месяцев. Последняя признанная всемирная выставка прошла в Милане в 2015 году. В ней приняли участие 137 стран.

На проведение выставки 2020 года претендовал Екатеринбург, но Дубай опередил его в финальном туре голосования. «Экспо-2020» начнется в октябре 2020 года и завершится в апреле 2021 года. К ней приурочено открытие нового самого высокого здания в мире — башни в Дубай-Крик Харбор. Ее высота составит 928 метров.

Теги: США, выставка, Дубай
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