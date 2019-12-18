Герасимов заявил об отсутствии предпосылок для крупномасштабной войны

Предпосылки для возникновения крупномасштабной войны на сегодняшний день в период до 2050 года отсутствуют, однако существуют риски появления кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля. Такое мнение на встрече с военными атташе выразил глава Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов. Его слова приводит издание «Красная Звезда».

«По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют», — сказал начальник Генштаба.

По его словам, обстановка в мире остается нестабильной, а ее развитие приобретает все более динамичный характер. Как отметил Герасимов, это обусловлено стремлением некоторых стран навязать свои принципы другим суверенным странам, «в том числе с использованием силовых методов».

Кроме того глава Генштаба заявил о беспрецедентном политическом, экономическом и информационном давлении, которое оказывается на страны, которые пытаются проводить независимую политику, в том числе и на Россию. Из-за этого, по словам Герасимова, не стоит исключать возникновения кризисных ситуаций, которые могут перерасти в военный конфликт крупного масштаба. По его мнению, изменения форм ведения вооруженной борьбы в будущем могут спровоцировать распространение войны во всех сферах.

«Подтверждением этому служат решения саммита НАТО в Лондоне, где космос признан пятой операционной средой. Безусловно, мы должны быть готовы к любому сценарию развития обстановки», — заявил Герасимов.

Начальник Генштаба также подтвердил, что в настоящее время и в перспективе оборонный потенциал России будет поддерживаться на уровне, который позволит «отразить агрессию против нашего государства любого масштаба, из любой среды».