Умер главный художник Театра кукол им. Образцова Сергей Алимов

Главный художник Театра кукол им. Образцова Сергей Алимов умер на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба театра.

Церемония прощания с Алимовым пройдет 19 декабря с 10:00 до 12:00 на Большой сцене Театра кукол.

В театре отметили, что Алимов был человеком «необычайного таланта, исключительного вкуса и любви к своему театру».

Среди его работ в театре — «Пиковая дама», «Великий пересмешник», «Братец Кролик», «Винни по прозвищу Пух!», «Ночь перед Рождеством», «Путешествия Гулливера», «Три поросенка», «Дон Кихот» и «Барон Мюнхгаузен».

Сергей Алимов окончил художественно-постановочный факультет ВГИКа, более десяти лет работал на киностудии «Союзмультфильм», был художником-постановщиком спектаклей в Московском театре сатиры и Театре им. Моссовета. Имел звания народного художника России, кавалера Ордена Дружбы, был лауреатом Государственной премии России и премии Москвы, членом Российской академии кинематографических искусств и членом Российской академии художеств.