Полицейского в Татарстане арестовали за использование рабского труда отца

Советский районный суд Казани согласился на арест оперуполномоченного ОМВД по Нурлатскому району Татарстана Динара Гафиятова, сообщили РБК в правозащитном проекте «Зона права».

Его обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия и в использовании рабского труда. Согласно материалам уголовного дела полицейский увез на ферму своего отца Идриса Садыкова и заставил его бесплатно работать. Мужчину избивали, вынуждали жить в будке, а за отказ чистить туалет ошпарили ему руки кипятком. В случае побега оперативник угрожал повесить на Садыкова преступление.

Отпустили Садыкова только после того, как в связи с его исчезновением в правоохранительные органы обратилась его сестра.

Обвинение оперуполномоченному Гафиятову предъявили по п. «а» ч. 3 ст. 286 и ст. 127.2 УК РФ. Его арестовали до 9 февраля 2020 года.