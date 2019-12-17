«Уралтрансмаш» сообщил об испытаниях обновленной пушки «Малка»

Российская самоходная пушка «Малка», разработанная «Уралтрансмашем», сейчас проходит испытания на полигоне, сообщил «РИА Новости» гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров.

«Провели импортозамещение в системах наведения, комплексе защиты самой машины. Сейчас модернизированная «Малка» находится в поле и успешно проходит испытания», — сказал он.

По его словам, модернизация пушки на базе созданного еще в 1980-х годах орудия 2С7 «Пион», завершится до конца декабря.

Семизоров также рассказал, что модернизированный вариант будет оснащен новыми приборными комплексами, разработанными в России. Кроме того, новые системы будут оснащены новой бортовой коробкой передач и новым двигателем — взамен тех, которые выпускались раньше на Украине.

Ранее об испытаниях этого орудия не сообщалось.