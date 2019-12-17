В Берлине неизвестные вскрыли могилу одного из авторов идеи Холокоста

В Берлине неизвестные вскрыли место захоронения генерала СС и одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщила газета Der Tagesspiegel.

Инцидент произошел 12 декабря. По данным полиции, останки нарушители не украли. Хоть захоронение было безымянным и выровнено, нарушители точно знали, где оно находится, добавили в ведомстве.

По информации издания, подобное уже случалось в 2000 году. Тогда неизвестные вскрыли могилу нацистского активиста, штурмфюрера Хорста Весселя и позже опубликовали сообщение, в котором утверждали, что сбросили его череп в реку Шпрее.

Рейнхард погиб после покушения агентов британской разведки в 1949 году. Один из них бросил в эсэсовца бомбу, которая взорвалась позади машины. В результате Рейнхард был ранен и позже скончался в госпитале. Его смерть привела к операции возмездия: так, в день похорон была уничтожена чешская деревня Лидице.