Старейшая супружеская пара в мире из США отметила 80-ю годовщину свадьбы

Старейшая в мире супружеская пара — 106-летний Джон и 105-летняя Шарлотта Хендерсон — отпраздновала 80-летнюю годовщину своей свадьбы, передает телеканал CNN.

Супруги познакомились во время учебы в Техасском университете в 1934 году и спустя пять лет поженились. К 16 декабря суммарный возраст пары достиг 211 лет и 175 дней — секретом своего долголетия супруги назвали умеренность: так, они правильно питаются и много не пьют, а Джон Хендерсон до сих пор занимается в спортзале, передает The Washington Post.

Не считая небольшого снижения слуха, оба супруга находятся в отличном состоянии, пишет издание. Иногда им говорили, что это из-за того, что у них не было детей, в шутку сказал Хендерсон. По его словам, его любимым изобретением, которое он застал при жизни, помимо реактивного двигателя является телевидение.

Мировой рекорд по продолжительности брака, однако, принадлежит другой паре — Зельмире и Герберту Фишеру. Они поженились в возрасте 19 и 17 лет соответственно и были вместе 86 лет и 290 дней, до смерти супруга в 2011 году.