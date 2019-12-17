Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 62,77 (+0,21) Quote, 16 дек, 12:17
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 69,94 (+0,08) Quote, 16 дек, 12:17
Госдеп США назвал преждевременным ослабление санкций против КНДР Политика, 03:21 Старейшая супружеская пара в мире из США отметила 80-ю годовщину свадьбы Общество, 02:59 Российский фильм попал в шорт-лист кинопремии «Оскар» Общество, 02:45 СМИ узнали о решении признать незаконным расширение полномочий Зеленского Политика, 02:24 Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX Бизнес, 02:06 СК завел дело о сексуальном насилии над ребенком под Гатчиной Общество, 01:58 Трамп заявил о возможном разочаровании в случае новых разработок КНДР Политика, 01:52 Три человека погибли при столкновении автомобилей в Чувашии Общество, 01:51 Путешествия без правил: новый стильный кроссовер Haval F7X РБК Стиль и Haval, 01:22 Алексей Ягудин попросил прекратить «травлю» Татьяны Тарасовой Спорт, 01:11 Россия и Китай внесли в СБ ООН резолюцию по смягчению санкций против КНДР Политика, 01:05 Экс-главу Роспромбанка осудили на пять лет за растрату более 730 млн руб. Общество, 00:46 Хруст снега под кантом: где насладиться и теплом, и катанием РБК Стиль и Visa, 00:29 В Казани загорелся склад с мебелью на площади 5,2 тыс. кв. м Общество, 00:26
Общество ,  
0 
Старейшая супружеская пара в мире из США отметила 80-ю годовщину свадьбы

Старейшая в мире супружеская пара — 106-летний Джон и 105-летняя Шарлотта Хендерсон — отпраздновала 80-летнюю годовщину своей свадьбы, передает телеканал CNN.

Супруги познакомились во время учебы в Техасском университете в 1934 году и спустя пять лет поженились. К 16 декабря суммарный возраст пары достиг 211 лет и 175 дней — секретом своего долголетия супруги назвали умеренность: так, они правильно питаются и много не пьют, а Джон Хендерсон до сих пор занимается в спортзале, передает The Washington Post.

Не считая небольшого снижения слуха, оба супруга находятся в отличном состоянии, пишет издание. Иногда им говорили, что это из-за того, что у них не было детей, в шутку сказал Хендерсон. По его словам, его любимым изобретением, которое он застал при жизни, помимо реактивного двигателя является телевидение.

Мировой рекорд по продолжительности брака, однако, принадлежит другой паре — Зельмире и Герберту Фишеру. Они поженились в возрасте 19 и 17 лет соответственно и были вместе 86 лет и 290 дней, до смерти супруга в 2011 году.

Теги: годовщина, Книга рекордов Гиннесса
Материалы по теме
Умерла старейшая жительница США
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter