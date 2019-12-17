СМИ узнали о решении признать незаконным расширение полномочий Зеленского

Конституционный суд Украины (КСУ) признал незаконными поправки, расширяющие полномочия президента страны Владимира Зеленского, сообщил источник «РБК-Украина». Информацию подтверждает собеседник Telegram-канала «Политика страны».

Предложенный законопроект позволяет Зеленскому назначать руководителей Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Как сообщил источник Telegram-канала, КСУ также признал конституционным, но с предостережениями поправки в Основной закон по переходу на пропорциональную систему выборов и сокращению числа депутатов с 450 до 300 человек: чтобы подать законопроект в суд вновь, необходимо будет устранить указанные замечания.

Зеленский внес законопроект по расширению его полномочий на рассмотрение Рады в конце августа. 3 сентября кабмин направил его в КСУ — за решение проголосовали 282 депутата.