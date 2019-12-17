Экс-главу Роспромбанка осудили на пять лет за растрату более 730 млн руб.

Экс-главу Роспромбанка осудили на пять лет за растрату более 730 млн руб.

Пресненский суд Москвы приговорил экс-президента Роспромбанка Сергея Салогубова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за растрату более 730 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, не позднее марта 2016 года была создана преступная группа, в состав которой вошли Салогубов, ряд лиц из числа руководства и сотрудников банка. С августа по сентябрь 2016 года они заключили фиктивные договоры купли-продажи, причинив ущерб банку в размере 730 млн руб.

В ноябре 2017 года Салогубова арестовали. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере).