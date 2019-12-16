Появилось видео со стрелявшим в московском метро мужчиной

ГУ МВД по Москве опубликовало видео со стрелявшим на станции «Косино» Московского метрополитена мужчиной.

На записи видно, как человек идет и стреляет из похожего на пистолет предмета, при этом на платформе находятся люди. В них злоумышленник не попал.

Видео: ГУ МВД России по г. Москве

Ранее 16 декабря стало известно, что стрелявшего задержали на станции «Лермонтовский проспект». По данным полиции, 23-летний приезжий, который находился на станции «Косино» со своей знакомой, стрелял в тоннель из предмета, похожего на пистолет.

В результате никто из пассажиров не пострадал, изъятый у мужчины предмет отправили на исследование. Против мужчины завели уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК), его уже арестовали, сообщили в МВД.