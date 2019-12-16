Против крымских чиновников завели дело из-за обрушения парковки

Следователи завели уголовное дело против директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя и начальника отдела управления государственного строительного надзора и экспертизы из-за обрушения автомобильной парковки. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления по Крыму.

По данным ведомства, им вменяется превышение должностных полномочий и совершение служебного подлога соответственно (ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК).

По версии следствия, застройщик при введении в эксплуатацию многоэтажного дома на проспекте Победы вместе с прилегающей территорией допустил нарушения строительных норм. При этом начальник отдела управления Госстройнадзора выдал заключение о соответствии объекта проектной документации, а директор департамента разрешил ввести дом в эксплуатацию.

Автомобильная парковка вместе со стеной обрушилась 19 апреля, в результате четыре машины получили повреждения.

Как отмечает СК, ранее этим чиновникам предъявили обвинения в превышении полномочий из-за введения в эксплуатацию части комплекса на Фиолентовском шоссе. Их отправили под домашний арест, а дела объединили в одно. Как уточняет «Крыминформ», на момент введения его в эксплуатацию застройщик не выполнил условия по подключению объекта к инженерным сетям.