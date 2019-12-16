«Дочка» РЖД запустила доставку к поездам еды из кафе и ресторанов

Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания РЖД) запустила новый сервис по доставке еды к поездам дальнего следования, сообщается на сайте РЖД.

В сообщении сказано, что уже сейчас пассажиры могут заказать к своему вагону пиццу, но скоро им станет доступна и другая еда из различных кафе и ресторанов, которые будут подключены к сервису компании.

Оформить доставку можно будет при покупке билета на официальном сайте РЖД. Для этого перед оплатой необходимо будет выбрать функцию «Доставка еды к поезду». Если пассажир решит заказать услугу после приобретения билета, то он сможет сделать это после авторизации в личном кабинете. Сделать это необходимо не позже, чем за 48 часов до отправления поезда.

В сообщении уточняется, что услуга доставки еды сейчас работает в тестовом режиме, поэтому она доступна пассажирам, которые оправляются с Курского или Ленинградского вокзалов Москвы. До конца 2019 года ФПК планирует сделать услугу доступной для пассажиров, отправляющихся с Белорусского, Казанского, Павелецкого, Ярославского, Рижского, Киевского вокзалов столицы, а также с Московского и Ладожского вокзалов Санкт-Петербурга. К тому же, заказать еду можно будет и при отправлении с Московского вокзала Нижнего Новгорода, уточняется в сообщении.

Ранее ФПК ввела скидку 30% на покупку билетов в плацкартные вагоны. Скидка распространяется на все боковые полки и места, расположенные в конце вагона. Предложение действует при покупке билетов на все поезда дальнего следования по России, оправляющиеся с 13 января по 20 февраля, с 25 февраля по 6 марта, а также с 11 марта по 31 марта 2020 года. Исключение составляет фирменный поезд № 146/145 Москва — Назрань.