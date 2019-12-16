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Русский музей перестал подавать в кафе шоколадки с портретом Сталина

В кафе одного из корпусов Русского музея в Санкт-Петербурге больше не будут продавать шоколадки с портретом Иосифа Сталина, сообщили РБК в пресс-службе музея.

«Кафе «Бенуа» закупило эти шоколадки, выпущенные под брендом «Лица России», без согласования с музеем, в данный момент они сняты с продажи», — заявил РБК представитель пресс-службы.

Фотографию шоколадки с портретом Сталина из кафетерия при Русском музее опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook один из посетителей музея Вадим Фиалко.

«Когда официантка сказала, что к капучино положен Сталин, я подумал, что ослышался», — написал он, добавив, что театр начинается с вешалки, а Русский музей начался для него с «кафетерия» и «сумел произвести неизгладимое впечатление».

Запись в facebook пользователя vadim.fialko

Русский музей — крупнейший в мире музей русского искусства, расположен в историческом центре Санкт-Петербурга.

Музейный корпус Бенуа был построен по проекту архитекторов Леонтия Бенуа и Сергея Овсянникова, его закладка состоялась 27 июня 1914 года.

Здание задумывалось как выставочное пространство для различных художественных объединений и союзов, однако его строительство приостановили из-за Первой мировой войны и завершить его удалось только в 1919 году. Русскому музею корпус Бенуа был передан в начале 30-х годов.

Сейчас в этом здании размещены постоянные выставки искусства конца ХIХ — начала ХХI века и залы для временных экспозиций.

Теги: шоколад, Русский музей, Иосиф Сталин, новости РБК
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