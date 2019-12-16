Прокуратура проверит дворец спорта в Перми после концерта Макса Коржа

Прокуратура Пермского края инициировала проверку дворца спорта «Молот», где прошел концерт белорусского певца Макса Коржа. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает «РИА Новости».

Сотрудники надзорного органа проверят пожарную безопасность и террористическую защищенность здания, выяснят, как организована пропускная система и эвакуационные выходы.

Поводом для проверки стал инцидент во время концерта: фанаты Коржа пронесли в зал файеры, зажгли их, после чего вступили в потасовку с пожарными, которые тушили огонь. В итоге в конфликт пришлось вмешаться сотрудникам охраны.

При этом в МЧС рассказали, что сообщений о пожаре во дворце спорта к ним не поступало. В пресс-службе ведомства предположили, что организаторы концерта могли привлечь частную или ведомственную пожарную охрану.

Также «РИА Новости» сообщило, что полиция установила личность одного из фанатов, зажегшего файер в «Молоте». Как сообщили агентству в пресс-службе МВД по Пермскому краю, молодой человек уже опрошен. Когда полицейские установят всех нарушителей, их данные передадут в МЧС для привлечения к административной ответственности.