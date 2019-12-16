В Пентагоне ответили на угрозы Эрдогана закрыть доступ на военные базы

В Пентагоне ответили на угрозы Эрдогана закрыть доступ на военные базы

Соединенные Штаты рассматривают свое присутствие на военных базах в Турции как «символ многолетней приверженности сотрудничества по НАТО». Об этом заявил ТАСС представитель Пентагона.

«Присутствие сил США на турецких базах, в том числе на базе Инджирлик, осуществляется с разрешения правительства Турции», — пояснил он.

Так в Пентагоне прокомментировали слова президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана о том, что Анкара в случае необходимости может закрыть доступ США к военным базам Инджирлик и Куреджик. Причиной подобных выступлений Эрдогана стало принятие сенатом США резолюции, признающей геноцид армян в Османской империи.

Это не первая угроза турецких властей закрыть военную базу Инджирлик для американцев. В 2016 году Анкара также реагировала на укрывательство на территории Соединенных Штатов проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции называли вдохновителем антиправительственного мятежа.