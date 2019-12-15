«Россия 1» объяснила пропавшее из песни проекта «Би-2» слово «протесты»

Телеверсию музыкальной премии «Виктория», в которой заглушили слово «протест», телеканалу «Россия 1» передали организаторы премии, после чего сотрудники канала не редактировали материал. Об этом сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

«Никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку [телеканал] не производил», — заявили на «России 1».

Ранее о том, что «Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне «Люди на эскалаторах» проекта «Би-2» «Куртки Кобейна», на своей странице «ВКонтакте» написал Шура Би-2. В оригинале строчки звучат так: «Если чуть светлей проспекты / И нежней протесты». В видео, которое Шура Би-2 прикрепил к записи, слышно, как посередине слова «протесты» (1:30–1:35) звук частично пропадает, из-за чего слово слышится как «про-сты».

На вручении премии «Виктория» песню исполняли участники коллектива «Би-2», Леонид Агутин и певица Manizha. РБК обратился за комментарием к представителю группы «Би-2».