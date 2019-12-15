Нарусова объяснила обнародование версии Собчака об убийстве Сахарова

Письмо бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, в котором он пишет о том, что академика Сахарова могли убить, было найдено недавно. Об этом РБК рассказала вдова Собчака Людмила Нарусова. Письмо ранее опубликовал «Московский Комсомолец».

«Письмо написано в 1998 году в Париже. Я готовлю сейчас материалы из неопубликованных каких-то моментов Анатолия Собчака к 20-летию его кончины, это будет в феврале. И вот вспомнила эту историю, нашла это письмо, которое в то время никто не опубликовал», — рассказала она.

По словам Нарусовой, Собчак «сразу после случившегося» обговаривал версию о возможном убийстве академика Сахарова с публицистом и правозащитницей Еленой Боннер. «Когда я приехала я обратилась к ней, спросив, нужно ли мне писать депутатский запрос и возбуждать расследование (в 1996-2000 годах Людмила Нарусова была депутатом Госдумы — РБК), на что она сказала: «нет, его не вернуть, зачем?». Но у него (Анатолия Собчака) пафос не в этом, смысл письма в том, что сначала действовали втихаря, а потом начали уже открыто, как с Галей Старовойтовой», — заявила РБК Людмила Нарусова.

В письмо Собчака, в котором он изложил версию убийства Сахарова, говорилось, что «его и убили» потому что «присутствие академика в политической жизни оказывало сдерживающее, урезонивающее влияние на всех, кто в ней подвизался» и «раздражало и вызывало ненависть его номенклатурных оппонентов, бывших тогда еще в полной власти». Письмо было написано в декабре 1998 года, спустя несколько недель после убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Собчак указал, что не верит в то, что смерть Сахарова была естественной. При этом далее по тексту Собчак пишет, что «Сахаров умер (точнее — погиб) накануне Второго съезда народных депутатов». Каких-либо доказательств в пользу своей версии в опубликованном в издании письме Собчак не приводил.

В разговоре с «МК» Нарусова поясняла, что мнение Собчака было основано на словах знакомого ученого-химика», который считал, что академик подвергся воздействию отравляющего вещества, которое вызывает «остановку сердца и не оставляет следов».