Умерла французская актриса Анна Карина

Фото: Associated Press

Французская актриса датского происхождения Анна Карина умерла от рака в возрасте 79 лет. Об этом AFP сообщил ее агент Лоран Баландрас.

Актриса умерла в Париже. Как уточнил Баландрас, в момент смерти рядом с ней находился ее бывший муж, американский режиссер Денис Берри.

Анна Карина родилась 22 сентября 1940 года в Копенгагене (Дания). Ее настоящее имя — Ханна Карин Байер. С 1961-го по 1967 год она была замужем за французским режиссером Жаном-Люком Годаром. Она снялась в его фильмах «Женщина есть женщина» (1961 год), «Маленький солдат» (1960 год), «Жить своей жизнью» (1962 год), «Банда аутсайдеров» (1964 год), «Альфавиль» (1965 год), «Безумный Пьеро» (1965 год). Она также снималась в фильмах таких режиссеров, как Лукино Висконти, Райнер Фассбиндер, Марта Месарош.