Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

На 91-м году жизни умер журналист, бывший глава Министерства печати СССР и бывший глава Гостелерадио СССР Михаил Ненашев.

«Он скончался ночью, находился в коме последние дни», — заявил РБК секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. О смерти Ненашева «Российской газете» также сообщили родственники журналиста.

Ненашев умер в больнице после двух недель пребывания в коме, уточнил почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов на выступлении в Доме журналиста, передает «Интерфакс».

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