Главе Минобрнауки подарили дэйбиир из волос мамонта

Сотрудники музея мамонта Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Якутии подарили главе Минобрнауки Михаилу Котюкову махалку от комаров, изготовленную из волос мамонта. Об этом «РИА Новости» сообщил заведующий музеем Семен Григорьев.

«Подарили министру на память о посещении музея дэйбиир (махалку от комаров), которую мы сами сегодня сделали из волос Юнюгенского мамонта, — сказал он.

Григорьев отметил, что раскопки останков этого животного велись вместе с японцами в Верхоянском районе Якутии в 2018 году. Он рассказал, что к дэйбииру прилагается бусинка из бивня мамонта. По его словам, музею ее передал Якутский сувенирный завод. Григорьев добавил, что бусинка является оберегом, чтобы тот «хранил российскую науку».

В Якутии Котюков провел встречу со студентами и молодыми учеными Восточного федерального университета, после чего он посетил музей мамонта СВФУ. Сотрудники музея показали министру останки щенка возрастом 18 тыс. лет и Туматской собаки, которой 12,5 тыс. лет. Котюков также обсудил с Григорьевым сотрудничество вуза с другими образовательными организациями.