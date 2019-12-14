Якубович ответил на сообщения об ошибке в слове на «Поле чудес»

Якубович ответил на сообщения об ошибке в слове на «Поле чудес»

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович посоветовал проверить написание слова, которое было загадано в последнем выпуске передачи, в словаре. Так он ответил на вопрос об ошибке в слове «монпансье», которое угадал участник шоу, сообщает издание «Подъем».

«Если вас это интересует, то возьмите себе за труд, прежде чем звонить, открыть словарь. Составитель Иванов», — сказал он изданию.

Программа вышла в эфир «Первого канала» 13 декабря. Якубович задал вопрос о названии вальса, ноты которого бесплатно получали покупатели сладостей товарищества «Эйнем».

Участник шоу угадал слово, после чего на табло высветилось «монпасье». Согласно словарю Ожегова, оно имеет два варианта написания — с одной и двумя буквами «н». Словарь Ушакова включает только версию с двумя буквами «н».