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Депутат Госдумы объяснил подаренную им главе района банку вазелина

Депутат Госдумы Вадим Булавинов прокомментировал РБК видео, на котором он дарит главе Балахнинского района Нижегородской области баночку вазелина. По его словам, подарок предназначался и главе района, и подрядчику, которые затянули строительство школы в поселке Гидроторф.

«Я думаю, они сами разберутся, кому вазелин будет нужнее. Там есть инструкция, можно прочитать, для чего он используется. Школа строилась по национальному проекту, и сроки сорвали более, чем на год. Естественно, это привело к удорожанию объекта. Ее должны были сдать к прошлому учебному году, 2018-му. А в итоге открыли вчера», — рассказал он РБК.

Депутат подчеркнул, что дети в поселке почти десять лет учились в производственных помещениях, так как старое здание школы находилось в аварийном состоянии. Булавинов отметил, что занимался новой школой с момента ее проектирования, а также помогал с документами для Минстроя, чтобы чиновники быстрее провели экспертизу и включили проект в бюджет. «Конечно, очень обидно, что с этой школой такая неприятная ситуация произошла», — заявил депутат.

Он отметил, что летом обращался в прокуратуру по поводу подрядчика, который срывал сроки строительства школы, а также главы Балахнинского района, «который постоянно ему навстречу шел».

«Безобразие полное. Когда я приезжал на объект, там работало всего три или четыре человека — на огромном объекте — школе на 900 учеников», — добавил депутат.

Портал NN.RU опубликовал видео с открытия школы в поселке Гидроторф. На нем показано, как во время церемонии Булавин вручил баночку вазелина главе Балахнинского района.

На видео депутат отмечает, что она предназначена и для подрядчика. По словам Булавина, баночка «им пригодится», так как скоро губернатор Нижегородской области приедет проверить объект.

Теги: новости РБК, Нижегородская область, школа, открытие, депутат Госдумы, вазелин
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