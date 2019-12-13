Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Экипаж судна Черноморского флота «Донузлав» обнаружил четыре участка суши в Красном море.

Экипаж судна Черноморского флота «Донузлав» обнаружил четыре участка суши в Красном море, сообщаетсяна сайте Минобороны.

Открытие сделали в ходе 99-дневной экспедиции, за время которой моряки прошли более 5,5 тысячи морских миль и обследовали акваторию площадью около 7 тысяч квадратных километров в Черном, Красном и Средиземном морях.



Замдиректора Института географии РАН Аркадий Тишков заявил РБК, что практически ежегодно в разных частях света открываются десятки новых островов.



«Чаще всего это происходит там, где шельфовые ледники освобождают новые поверхности, и мы обнаруживаем подо льдом новую сушу — например, в российской Арктике. Что касается Красного моря, это действительно один из самых оживленных районов в отношении морского транспорта. Дело в том, что коралловые рифы растут и постепенно выходят на поверхность воды», — сказал он.

Тишков отметил, что Красное море активно в плане тектонических движений, там постоянно происходят землетрясения и есть подводные вулканы, при извержении которых может подниматься суша. «Любые движения Земли в данном регионе могут привести к тому, что раннее мелководные образования становятся островами», — объяснил академик.



По его словам, судно военно-морского флота занималось уточнением навигационных маршрутов. Было закономерно, что моряки обратят внимание на мелководные участки, полагает ученый.



«Раньше было меньше технических средств, и открытие новых островов происходило не так часто. А сейчас с наличием космической съемки мы периодически получаем снимки, которые необходимо верифицировать, проверять. Очень приятно, что это открытие сделали отечественные гидрографы, которые могут поставить новые острова на учет», — отметил собеседник РБК.