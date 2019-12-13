Путин назвал уходящий год трудовым

По словам президента России Владимира Путина уходящий год был для него трудовым. Об этом глава государства рассказал во время встречи с работниками автоконцерна «КамАЗ», отвечая на вопрос о самом важном событии уходящего года, сообщает ТАСС.

«Уходящий год был таким трудовым. Важно еще проанализировать все, что произошло за год уходящий, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и в жизни каждого человека», — сказал президент. Российский лидер добавил, что в начале нового дня уже забывается конец предыдущего. «Очень много идет прямо с колес», — отметил он.

Президент рассказал, что в жизни страны сейчас происходит много событий. По его словам, основное — это экономика и социальная сфера, и надо добиваться, чтобы люди жили лучше, а реальные доходы повышались.

Самым важным событием следующего года глава государства назвал 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин 13 декабря посетил объединение «КамАЗ», выступил на торжественном митинге по случаю 50-летнего юбилея автомобильного завода и пообщался с работниками предприятия.