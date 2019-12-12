Суд заочно арестовал обвиняемого в изнасиловании бойца ММА

Колпинский районный суд заочно арестовал бойца ММА Салимджона Ширинова, обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки, сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, 4 декабря в квартире одного из домов в поселке Металлострой Ширинов изнасиловал девочку 2006 года рождения, воспользовавшись ее бессознательным состоянием.

Мера пресечения избрана Ширинову заочно. Боец находится в международном розыске с 11 декабря 2019 года.