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«Яндекс» и другие компании подписали Кодекс этики использования данных
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ВТБ VTBR ₽0,04533 +0,06% Купить

Несколько российских компаний подписали Кодекс этики использования данных, положения которого должны стать основой для саморегулирования отношений компаний между собой (а также иными юридическими лицами и гражданами) при работе со всеми видами данных — от пользовательских до промышленных. В сообщении Аналитического центра при правительстве, поступившем в РБК, говорится, что подписи под документом поставили представители ряда банков (Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, Тинькофф Банк), сотовых операторов («МегаФон», МТС, «ВымпелКом»), фонда «Сколково», а также таких компаний, как:

  • «Яндекс»;
  • Mail.Ru Group;
  • «Газпром-Медиа Холдинг»;
  • «Ростелеком».

Целью создания Кодекса названо, в частности, установление универсальных правил, определяющих «границы допустимого поведения для всего профессионального сообщества».

«Крупнейшие компании рынка данных решили, что этот документ нужен, разработали его и, более того, добровольно приняли на себя обязательства соблюдать все положения. Крупнейшим игрокам, которые инициировали работу по созданию Кодекса, важно, чтобы их клиенты, люди, для которых работают эти компании, доверяли тем, кто оказывает им услуги и продает товары. Поэтому добросовестность крупных российских интернет-игроков, финансовых компаний, передовых банков или телеком-операторов для них означает прежде всего доверие клиентов. Это то, ради чего мы все работаем», — прокомментировала принятие Кодекса президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.

Отмечается также, что положения Кодекса призваны стать базой для создания реально действующих законодательных инициатив в области регулирования обращения с данными.

Теги: Сбербанк, «Яндекс», МегаФон, Кодекс этики
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