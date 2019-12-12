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Песков ответил на данные о росте желающих изменить Конституцию россиян

В Кремле нет планов по поводу изменения Конституции, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«О планах ничего не могу сказать, мне неизвестно о таких планах», — сказал он. Песков также отметил, что некоторые части Конституции могут подвергаться изменениям, так как должны соответствовать времени, в котором мы живем. «У Конституции есть незыблемая часть, есть часть, которая соответствует каким-то реалиям времени», — добавил он.

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Число желающих изменить Конституцию россиян выросло в полтора раза

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Теги: Кремль, Дмитрий Песков, Конституция
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