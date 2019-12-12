Эксперты назвали риски для россиян при подключении к бесплатному Wi-Fi

Эксперты назвали риски для россиян при подключении к бесплатному Wi-Fi

Пользователи публичных сетей Wi-Fi рискуют персональными данными, сообщает пресс-центр компании ESET.

В открытых сетях часто не бывает шифрования передаваемой информации, при этом легко сделать поддельную Wi-Fi-точку. С помощью них злоумышленники могут похитить платежные данные, пароли от аккаунтов в соцсетях и другую информацию, указывается в исследовании.

Чтобы избежать этих рисков, эксперты предлагают использовать антивирусные приложения и не подключаться к подозрительным точкам доступа в интернет.

Специалисты в декабре провели исследования среди 4 тыс. пользователей Рунета и выяснили, что 74% из них регулярно подключаются к общедоступным сетям Wi-Fi. 49% респондентов делают это в кафе, 42% в гостиницах, 34% в аэропортах и 35% в торговых центрах.