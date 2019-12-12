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Эксперты назвали риски для россиян при подключении к бесплатному Wi-Fi

Пользователи публичных сетей Wi-Fi рискуют персональными данными, сообщает пресс-центр компании ESET.

В открытых сетях часто не бывает шифрования передаваемой информации, при этом легко сделать поддельную Wi-Fi-точку. С помощью них злоумышленники могут похитить платежные данные, пароли от аккаунтов в соцсетях и другую информацию, указывается в исследовании.

Чтобы избежать этих рисков, эксперты предлагают использовать антивирусные приложения и не подключаться к подозрительным точкам доступа в интернет.

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Оператор Wi-Fi в метро ответил на сообщения о найденных уязвимостях

Специалисты в декабре провели исследования среди 4 тыс. пользователей Рунета и выяснили, что 74% из них регулярно подключаются к общедоступным сетям Wi-Fi. 49% респондентов делают это в кафе, 42% в гостиницах, 34% в аэропортах и 35% в торговых центрах.

Чаще всего пользователи выбирают открытые сети для общения в социальных сетях (66% опрошенных), на втором месте по популярности — чтение новостей (43% пользователей). Также часто жители России проверяют электронную почту (24%).

При этом каждый десятый опрошенный признался, что совершает онлайн-покупки и заходит в банковские приложения через публичный Wi-Fi. Эксперты ESET предупредили, что подобные активности опасны для личных данных.

Теги: Wi-Fi, интернет, данные
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