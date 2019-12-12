Американский эксперт назвал пятерку самых мощных флотов в мире

Автор колонки в журнале The National Interest, эксперт Кайл Мизоками назвал пятерку самых мощных флотов в мире. Россия в этом рейтинге заняла третье место.

Первое место в списке мощнейших флотов мира, по версии автора, занимает Военно-морской флот США. Как пишет издание, он имеет самое больше число кораблей, обладающих наибольшими боевыми возможностями. По подсчетам автора материала, ВМС США владеют 288 боевыми кораблями, в том числе десятью авианосцами, девятью десантными кораблями, 22 крейсерами, 62 эсминцами, 17 фрегатами и 72 подводными лодками.

Вторую строчку занимает Китай. ВМФ Китая прошел долгий путь развития, который стал возможен благодаря росту экономики страны — с 1989 года оборонный бюджет Китая увеличился в десять раз, уточняет издание. Сейчас в составе китайского Военно-морского флота один авианосец, три десантных корабля, 25 эсминцев, 42 фрегата, восемь подводных лодок, способных нести ядерное оружие, и около 50 подводных лодок с неядерным вооружением.

На третьем месте рейтинга The National Interest расположился ВМФ России. Как утверждает издание, основу нынешнего российского флота составляет часть советского флота, который Россия унаследовала в конце холодной войны. Сейчас, по подсчетам автора, российский флот насчитывает 79 боевых кораблей, в том числе один авианосец (имеется в виду авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»), пять крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки. При этом, отмечает автор, основная мощь российского флота заключается в подводных силах. Также в составе флота есть несколько десятков десантных кораблей

Четвертое место среди самых мощных флотов в мире занимает флот Великобритании. Как пишет журнал, королевский ВМФ является самым малочисленным среди тех, что попали в рейтинг: он насчитывает три крупных десантных корабля, 19 фрегатов и эсминцев, семь атомных подводных лодок с крылатыми ракетами и торпедным вооружением, а также четыре атомные подводные лодки класса Vanguard с баллистическими ракетами. Издание отмечает, что британский флот вскоре должен усилить свои возможности, введя в строй два новых авианосца.