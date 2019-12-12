Глава МЧС сообщил о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Президент Владимир Путин был очень собран в дни спасательной операции после взрыва в жилом доме в Магнитогорске и с облегчением принял новость о спасении 11-месячного младенца из-под завалов, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев в интервью газете «Комсомольская правда».

По словам Зиничева, тогда надежды обнаружить живых под завалами было мало, стоял 30-градусный мороз, о чем он и сообщил президенту. Затем, когда он доложил о спасении ребенка, новость Путин «воспринял с облегчением». «А живые все-таки есть», — сказал он, по словам Зиничева.

Глава МЧС назвал случившееся чудом и отметил, что ведомство до сих пор следит за судьбой мальчика.

31 декабря 2018 года в десятиэтажном доме в Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд. Спасатели нашли младенца под завалами через 35 часов после случившегося. 1 января ребенка доставили в Москву на лечение, спустя четыре дня он начал дышать сам и 7 января пришел в сознание. Врачам также удалось спасти обмороженную ногу младенца.