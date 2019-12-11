Суд Киева заочно приговорил депутата Госдумы к 14 годам лишения свободы

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы от Республики Крым и бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Светлану Савченко. Ее обвиняют в государственной измене, сообщает прокуратура Автономной республики Крым.

Суд признал Савченко виновной на основании того, что она, будучи депутатом крымского парламента, участвовала в заседаниях Верховной Рады АР Крым на которых были приняты постановления «О независимости Крыма» и «О правопреемстве Республики Крым».

Кроме того, Савченко участвовала в заседании Государственного Совета Республики Крым, созданного, по мнению украинской стороны, незаконно. Она также голосовала за Конституцию Крыма, согласно которой полуостров стал частью Российской Федерации.

Украинская прокуратура возбудила дела по статье о государственной измене против депутатов Госдумы от Крыма еще в сентябре 2016 года. Тогда уголовное производство началось в отношении депутатов, которые прошли по списку «Единой России»: Руслана Бальбека, Михаила Шеремета и Натальи Поклонской, а также депутатов по одномандатным округам: Константина Бахарева, Светланы Савченко, Дмитрия Белика и Андрея Козенко.