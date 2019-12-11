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Генпрокуратура назвала число наказанных за волокиту правоохранителей

Около 160 тыс. сотрудников правоохранительных органов понесли наказание в 2019 году за волокиту и отказ возбуждать уголовные дела. Об этом сообщил начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за следствием МВД РФ Вячеслав Чеботарев на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в России, передает «Интерфакс».

«По этим фактам к дисциплинарной ответственности привлечено порядка 160 тыс. представителей правоохранительных органов в этом году», — заявил он.

Чеботарев добавил, что прокуроры ежегодно отменяют 27 тыс. постановлений об отказе в возбуждении дела и 440 тыс. постановлений о приостановлении производства по делу.

Он объяснил, что довольно часто на решение отказать в возбуждении дела влияют такие «сложности», как сбор документов, предметов, назначение ревизии, экспертных исследований и документальных проверок, а причинами для прекращения или приостановки дел становятся небрежность при сборе доказательной базы и ее поверхностная оценка.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на заседании сообщила, что за 11 месяцев этого года ей поступило более 3 тыс. обращений от пострадавших от преступлений по линии уголовного процесса, причем большая часть из них — о нарушениях на этапе доследственной проверки.

«На факты волокиты, бездействия правоохранительных органов указано в ежегодных докладах 38 региональных уполномоченных. <...> На незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела написано в 48 докладах наших уполномоченных», — рассказала Москалькова.

Она заявила о необходимости совершенствовать систему уголовно-процессуального законодательства, в особенности стадию возбуждения уголовных дел.

Теги: Генпрокуратура, наказание, правоохранители, волокита
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