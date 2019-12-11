Умерла основатель советской программы «Радионяня» Елена Лебедева

Елена Лебедева (вторая справа) (Фото: Старое Радио Детское / Facebook)

Умерла создатель советской радиопрограммы «Радионяня» и редактор Всеcоюзного радио Елена Лебедева. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на родственников журналистки.

В сообщении указывается, что Лебедева умерла 10 декабря. Ее похоронят 14 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве.

Ей был 91 год. Лебедева была ветераном Великой Отечественной войны, членом Союза журналистов и Героем Труда.

Программа «Радионяня», автором идеи которой была Лебедева, выходила в 1970–1980-х годах на Всесоюзном радио. Во время эфира ведущие и приглашенные гости в шутливой форме проводили урок по русскому, математике, учили сочинять стихи или мыть полы.

Ведущими программы были Александр Левенбук и Александр Лившиц, а также Николай Владимирович Литвинов. В разное время в радиопередаче также участвовали Эдуард Успенский, Ефим Смолин, Лион Измайлов и другие писатели и поэты.