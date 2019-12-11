Джуд Лоу не увидел богохульства в сериале «Молодой Папа»

Режиссер Паоло Соррентино создавал сериал «Молодой Папа» и его продолжение с огромным уважением к вере и без намерения задеть чьи-то чувства. Об этом заявил актер Джуд Лоу, исполняющий в сериале роль папы римского, в интервью «РБК Стиль» накануне выхода продолжения — «Новый Папа».

На вопрос, не испытывал ли он дискомфорт, исполняя роль папы римского, что многие глубоко религиозные люди расценили как богохульство, актер ответил отрицательно.

«Весь этот проект ни в коем случае не расследование внутри церкви или документальная история. Паоло [Соррентино] на примере церкви исследует общество в целом и делает это, повторюсь, с огромным уважением», — пояснил Джуд Лоу.

Он добавил, что режиссер показал на экране человека, который максимально обременен правилами и обязанностями, и исследовал его душу «со всеми противоречиями и сомнениями».

«Новый папа» Паоло Соррентино стартует на стриминговых сервисах 10 января 2020 года.