В России аренда места в коворкинге подешевела на 11%

Цена рабочего места в коворкинге в целом по России стала доступнее за год на 11%. Об этом говорится в исследовании «Avito Недвижимость», поступившем в РБК.

Наиболее сильное снижение зафиксировали в Ульяновске (на 74%), Волгограде (на 54%), Ростове-на-Дону (на 35%), Самаре (на 21%) и Омске (на 14%). В то же время цены на услугу выросли в Тольятти (на 139%), Воронеже (на 51%) и Нижнем Новгороде (на 44%).

Согласно отчету, предложение на аренду таких мест выросло на 21% по отношению к третьему кварталу 2018 года.

Спрос на аренду рабочего места превышает предложение в 49 раз. Наиболее востребованы коворкинги в Москве — 23%, за столицей следует Санкт-Петербург — 13%, на всю остальную Россию приходятся оставшиеся 64% спроса.

Цена на рабочие места зависит от города, говорится в исследовании. Так, в Москве сдаются самые дорогие места — цена одного превышает 23,6 тыс. руб. В Санкт-Петербурге арендовать рабочие места в коворкинге можно за 14 тыс. руб. Доступнее всего такие места в Ульяновске и Самаре — 4,5 тыс. руб.