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Российский фрегат запустил ракету «Калибр» у берегов Крыма

Фрегат «Адмирал Эссен» произвел запуск крылатой ракеты «Калибр» из Черного моря по цели на прибрежном полигоне. Видео опубликовал телеканал «Звезда». «Звезда» отмечает, что запуск произошел у берега Крыма, и это первый случай отработки запуска «Калибров» фрегатами проекта «Буревестник» в этой акватории.

На записи с нескольких ракурсов сняты открытие пусковой шахты и выход ракеты. После отработки запуска на фрегат прибывает вертолет.

Цель ракеты располагалась на удалении 250 км. Это расстояние «Калибр» преодолел за 137 секунд. На траектории полета ракету отслеживали сверхзвуковые истребители, а попадание фиксировалось беспилотниками.

Запуск ракеты — часть курса подготовки экипажа. «Адмирал Эссен» отрабатывает выполнение задач без поддержки других кораблей.

Для «Адмирала Эссена» это не первый запуск «Калибра» в целом. Корабль уже применял эти ракеты по боевому назначению, принимая участие в боевых действиях в Сирии. Последние три года корабль регулярно выходит в действующую в Средиземном море группировки российских ВМФ. Последний раз он наносил удар крылатыми ракетами «Калибр» по целям в Сирии в сентябре 2017 года.Тогда эти ракеты применялись в операции по деблокаде города Дейр-эз-Зора.

«Адмирал Эссен» — сторожевой корабль (фрегат) проекта 11356, который был передан ВМФ в 2016 году в состав Черноморского флота. Длина фрегата — 124,8 м, ширина — 15,2 м, скорость хода — 30 узлов, экипаж — 180 человек.

Теги: «Калибр», видео, запуск ракеты, Черное море
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