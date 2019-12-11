Российский фрегат запустил ракету «Калибр» у берегов Крыма

Фрегат «Адмирал Эссен» произвел запуск крылатой ракеты «Калибр» из Черного моря по цели на прибрежном полигоне. Видео опубликовал телеканал «Звезда». «Звезда» отмечает, что запуск произошел у берега Крыма, и это первый случай отработки запуска «Калибров» фрегатами проекта «Буревестник» в этой акватории.

На записи с нескольких ракурсов сняты открытие пусковой шахты и выход ракеты. После отработки запуска на фрегат прибывает вертолет.

Цель ракеты располагалась на удалении 250 км. Это расстояние «Калибр» преодолел за 137 секунд. На траектории полета ракету отслеживали сверхзвуковые истребители, а попадание фиксировалось беспилотниками.

Запуск ракеты — часть курса подготовки экипажа. «Адмирал Эссен» отрабатывает выполнение задач без поддержки других кораблей.