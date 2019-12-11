Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 63,58 (-0,15) Quote, 10 дек, 12:24
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 70,39 (-0,12) Quote, 10 дек, 12:24
В Иркутской области загорелся дом культуры Общество, 07:22 Цифровой профиль россиянина потребует доработки государственных ИТ-систем Технологии и медиа, 07:00 Под Красноярском в аварии с участием четырех грузовиков погибла женщина Общество, 06:57 Трамп выплатил более $2 млн компенсации по решению суда Общество, 06:57 Как развить креативность. 30 практических советов РБК и Xiaomi, 06:40 Россияне назвали размер справедливого минимального дохода Общество, 06:15 СМИ сообщили о планах переименовать продукты с растительными жирами Общество, 06:15 В ООН не смогли доказать причастность Ирана к нападению на Saudi Aramco Политика, 05:35 Как сервировать новогодний стол и причем здесь знаки зодиака РБК и BoscoCasa, 05:31 Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин Общество, 05:15 США приостановили обучение саудовских летчиков после стрельбы на базе ВМС Общество, 05:08 В Германии назвали санкции США против «Северного потока-2» угрозой ЕС Политика, 04:54 Лавров ответил на слова демократов об «успехе российской пропаганды» Политика, 04:21 Россияне не пострадали при стрельбе в Нью-Джерси Общество, 04:18
Общество ,  
0 
СМИ сообщили о планах переименовать продукты с растительными жирами

Для молочных продуктов с содержанием растительных жиров могут ввести новые названия. Соответствующие изменения обсуждаются в техническом комитете при Росстандарте, пишет газета «Известия».

По мнению экспертов, эта мера позволит потребителю различать натуральную молочную продукцию от молокосодержащей. В настоящий момент техрегламент Евразийского экономического союза о безопасности молока разрешает производителям заменять до половины жировой базы растительными компонентами, в частности пальмовым или кокосовым маслом.

Изменить ситуацию можно только на уровне Евразийского экономического союза. По данным собеседника «Известий», протокол с предложением техкомитета был направлен в Минсельхоз. В случае, если ведомство примет положительное решение по этому вопросу, далее инициатива будет представлена в ЕАЭС на рассмотрение другим странам.

Предполагается, что на этикетках продукции с растительными компонентами вместо «молока» и «сметаны» появятся такие названия, как «крем», «соус», «напиток» и прочие.

С 1 июля российское правительство обязало магазины размещать натуральные товары и продукцию с применением растительного жира отдельно на прилавках, чтобы покупатель мог видеть разницу. Согласно постановлению, полки магазинов также должны сопровождаться информационной надписью о том, где располагается продукция без заменителя молочного жира. 


 

Теги: молочная продукция, Росстандарт, Минсельхоз
Материалы по теме
Вице-премьер отчитался Путину фразой «по молоку порядок наводим»
Экономика
«Союзмолоко» заявило о возможном росте себестоимости молочной продукции
Общество
Чиновники нашли способ снизить расходы молочников на маркировку
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter