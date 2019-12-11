СМИ сообщили о планах переименовать продукты с растительными жирами

Для молочных продуктов с содержанием растительных жиров могут ввести новые названия. Соответствующие изменения обсуждаются в техническом комитете при Росстандарте, пишет газета «Известия».

По мнению экспертов, эта мера позволит потребителю различать натуральную молочную продукцию от молокосодержащей. В настоящий момент техрегламент Евразийского экономического союза о безопасности молока разрешает производителям заменять до половины жировой базы растительными компонентами, в частности пальмовым или кокосовым маслом.

Изменить ситуацию можно только на уровне Евразийского экономического союза. По данным собеседника «Известий», протокол с предложением техкомитета был направлен в Минсельхоз. В случае, если ведомство примет положительное решение по этому вопросу, далее инициатива будет представлена в ЕАЭС на рассмотрение другим странам.

Предполагается, что на этикетках продукции с растительными компонентами вместо «молока» и «сметаны» появятся такие названия, как «крем», «соус», «напиток» и прочие.

С 1 июля российское правительство обязало магазины размещать натуральные товары и продукцию с применением растительного жира отдельно на прилавках, чтобы покупатель мог видеть разницу. Согласно постановлению, полки магазинов также должны сопровождаться информационной надписью о том, где располагается продукция без заменителя молочного жира.





