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Лавров ответил на слова демократов об «успехе российской пропаганды»

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал абсурдными обвинения представителей демократической партии США, прозвучавших после переговоров российского главы МИД с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом он заявил по итогам встречи, передает корреспондент РБК.

Так Лавров прокомментировал заявление главы спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа, которое демократ опубликовал накануне в Twitter.

«Сегодня они могут праздновать успех российской пропаганды. Рейган не узнал бы эту Республиканскую партию», — написал Шифф о встрече Лаврова с Трампом.

По словам российского министра, подобная характеристика элементарных контактов на высоком государственном уровне вызывает опасения, что в след за этими словами в адрес дипломатов последуют обвинения в употреблении допинга и требования об их уголовном наказании.

«Абсурдность этой позиции господина Шиффа для меня абсолютна очевидна. Как, я убежден, и для любого здравомыслящего человека», — подчеркнул Лавров.

Ранее министр сообщил, что его переговоры с Трампом прошли в атмосфере взаимопонимания. Он отметил, что обе стороны нацелены «длительно, взаимовыгодно и результативно работать» для достижения конкретных результатов.
 

Теги: Сергей Лавров, США, Дональд Трамп
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