Лавров заявил о выдаче виз американцам без задержек

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия выдает без задержек визы американским гражданам в отличие от Соединенных Штатов. Об этом он сказал по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео, передает корреспондент РБК.

По словам главы МИД, в Москве россияне ожидают приглашение на собеседование для получения визы в течении 300 дней, во Владивостоке — 40 и Екатеринбурге — 30. В США объясняют это тем, что после установления квот на пребывание дипломатических сотрудников в стране, у консульств не хватает людей для ускорения этого процесса, отметил Лавров

«У нас тоже пришлось резать по живому, и многие консульские сотрудники уехали, но в нашей ситуации ни одного случая удлинения сроков выдачи виз не произошло», — сравнил министр.

Он добавил, что российская сторона считает своевременную выдачу виз необходимой для налаживания контактов на разных уровнях и улучшения партнерства между США и Россией.

В декабре 2016 года Соединенные Штаты объявили персонами нон-грата 35 сотрудников российского посольства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско. МИД России предложил сделать зеркальный ответ, однако президент Владимир Путин сообщил, что Москва не будет «создавать проблем для американских дипломатов».



Через полгода в июле 2017 года МИД России заявил о проникновении спецслужб США на арестованные дачи дипломатов. В том же месяце ведомство сообщило, что сократит численность американских дипломатов в России до 455 человек. В ответ на это американские власти приняли решение закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско и консульские учреждения в Вашингтоне и Нью-Йорке.