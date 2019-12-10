Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Умер издатель «Тинькофф-журнала» (Т—Ж) Александр Рай. Сообщение об этом размещено на официальной странице журнала в Facebook.

Рай умер в воскресенье, 8 декабря. «Это человек, который пять лет назад создал Т—Ж и превратил его из маленького блога банка в то, что вы читаете сейчас», — говорится на странице издания.

«Тинькофф-журнал» — издание Тинькофф Банка о финансах. Корпоративный блог банка с таким названием был запущен в 2014 году, и Александр Рай с тех пор руководил его развитием.

Из-за смерти издателя журнал не будет обновляться 10 и 11 декабря. Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах». Детали происшествия в пресс-службе не раскрыли. Банк намерен оказать финансовую поддержку родным и сыну Рая.