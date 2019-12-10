Умер народный артист России Олег Талыпин

Олег Талыпин (Фото: spb.conservatory / Facebook)

Народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Санкт-Петербургской консерватории Олег Талыпин умер 10 декабря. Сообщение об этом размещено на сайте консерватории. Ему было 90 лет.

Талыпин родился в мае 1929 года в Петербурге (тогда — Ленинград). Он играл на фаготе, давал сольные концерты, а также выступал с разными оркестрами.

В частности, Талыпин играл в оркестре Ленинградской филармонии, затем был концертмейстером группы. Играл также в оркестре Мариинского театра (ранее — Театр оперы и балета им. С.М. Кирова).

Преподавательскую карьеру начал в 1981 году — в консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, которую когда-то закончил. Звания народного артиста России был удостоен в 2011 году.