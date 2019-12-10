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Общество ,  
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В Москве уволили директора школы после падения девочки сквозь пол

В Москве уволили трех сотрудников школы № 491 после того, как десятилетняя ученица провалилась сквозь стеклянный пол в здании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы.

«Учитель физической культуры, заместитель директора и руководитель образовательной организации в школе больше не работают. С родителями школьников была проведена встреча, в ходе которой они ознакомились с результатами проведения расследования и смогли задать все интересующие их вопросы», — сказал представитель ведомства.

В департаменте уточнили, что администрация школы провела служебное расследование. Помещение, где произошел инцидент, было закрыто. В дальнейшем оно не будет использоваться в образовательных целях, там расположится служебное помещение, добавили в пресс-службе.

25 ноября ученица школы получила перелом руки и ушибы после того, как под ней треснул стеклянный пол, сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на директора школы № 491 Александра Баданова. Ребенок остался без присмотра, так как у ее класса был урок физкультуры, а девочка имела освобождение. Учительница отправила ее на пятый этаж, где у учеников с освобождением были занятия шахматами. Школьница вышла в коридор, начала прыгать на полу из закаленного стекла и провалилась на четвертый этаж. Ребенка госпитализировали с переломом.

Теги: новости РБК, школа, физкультура, травма
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